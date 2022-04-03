مصر تتطلع لدعم بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة



كتب- مصطفى عيد:

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع مصر إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذي يساعدها في تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأكد الوزير، خلال لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئي في المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة "COP 27".

وأبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للتعاون مع الجانب المصري خلال فعاليات قمة المناخ "COP 27"، لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.

وأكد أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، وأن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت 7 مليارات يورو، وأن البنك مهتم بالدخول في شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص؛ بما يتسق مع الأولويات المصرية، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل مشروعات البينة الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: "تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات".

وأشار إلى اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ 20 عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التي توليها الدولة أولوية متقدمة "الصحة والتعليم"، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف.

وأوضح أن ذلك يأتي خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تستدعي استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير إن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يحقق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.