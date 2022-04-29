ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم في سوق التجزئة اليوم الجمعة، فيما تراجعت أسعار الدواجن والبيض، بشكل متباين.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.77 جنيه، بتراجع 7 قروش.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.23 جنيه، بتراجع 90 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 54.31 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.78 جنيه بتراجع 33 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.05 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.14 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 152.25 جنيه بزيادة 93 قرشا.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 138 جنيه، بتراجع 3.92 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 147.29 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 160.6 جنيه بزيادة 1.2 جنيه.