صادرات مصر غير البترولية ترتفع 20% بالربع الأول من عام 2022

القاهرة – مصراوي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفقا لبيان اليوم الخميس.

وأوضح بيان الوزارة، أن الصادرات غير البترولية سجلت خلال الفترة ( يناير – مارس) 9.17 مليار دولار مقابل 7.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الوزيرة، إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.

وأضافت أن من بين الأسباب، ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الإستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في إستمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة .