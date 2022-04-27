تباين أسعار البيض والدواجن واللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الدواجن والبيض واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.61 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 54.13 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 48.77 جنيه، بتراجع 3.3 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.98 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.21 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 66.34 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 153 جنيه بتراجع 1.44 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 141.67 جنيهًا، بتراجع 8.33 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 146 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.76 جنيه بتراجع 2.31 جنيه.