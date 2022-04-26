عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات للجرام، مقارنة بمنتصف التعاملات مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 20 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى خلال التعاملات المسائية.

وأضاف نجيب، أن السوق يعاني حالة من الهدوء بحركتي البيع والشراء، نظرا لارتفاع سعر الجرام في الوقت الحالي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 740 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 951 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1110 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1269 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1902 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.26%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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