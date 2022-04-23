وزير الاتصالات يلتقي بمجموعة من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات التكنولوجية الناشئة

كتب-علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 69 شابا من رواد الأعمال والمؤسسين لشركات ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت إن هذا جاء ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة الذي نظمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل حيث تتزامن الفاعلية مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وتناول اللقاء استعراض قصص النجاح التي حققها رواد الأعمال، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، وأهم الآليات المطلوبة للتغلب عليها، فضلا عن مناقشة أبرز المقترحات للنهوض بقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

أوضح طلعت أن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات متعددة تستهدف التواصل مع الشركات الواعدة ورواد الأعمال لاسيما أن هذا اللقاء يجمع 60 شركة نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار؛ مستعرضا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لدعم الابتكار التكنولوجي وبناء القدرات الرقمية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجية للتدريب التقني تتضمن عددا كبيرا من المبادرات بالشراكة مع الشركات العالمية والجهات الاكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العالمية للشباب المصري مع التركيز على التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنوع في آليات التعليم لتشمل التعليم الهجين الذى يجمع بين الطرق التقليدية والتعلم الرقمي؛ لافتا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد أجيال من الكوادر المدربة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال توفير التدريب المتخصص بدءا بتنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية وإطلاق مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، ثم برامج لطلاب الجامعات من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وانتهاء بمنح الماجستير في التخصصات المتقدمة من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية.

وأشار إلى أنه تم مضاعفة ميزانية التدريب 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من تدريب 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه إلى مستهدف تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة مستقبلنا رقمي التي تهدف لتأهيل الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية للحصول على فرص عمل متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم استثمار 13 مليون دولار لتدريب 80 ألف في النسخة الأولى من مبادرة مستقبلنا رقمي ونجح 20 ألف من الخريجين في تنفيذ مشروعات مستقلة بـ 130 مليون دولار في عام واحد؛ مؤكدا أن المبادرة تهدف لتوفير أجيال قادرة على بناء مصر الرقمية، ومساعدة الشركات الناشئة في إيجاد المهارات التي تطلبها وكذلك اجتذاب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر.

وقال إن نمو حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر ارتفع من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020، إلى 491 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021.

وخلال اللقاء دار نقاش مفتوح بين الوزير وأصحاب الشركات الناشئة؛ حيث أعرب الشباب عن تطلعاتهم لتنمية حجم أعمالهم والنمو؛ وتقدم الشباب بعدد من المقترحات أبرزها التشبيك بين طلاب الجامعات والشركات الناشئة بهدف توفير منح تدريبية لهم داخل هذه الشركات، وتوفير التدريب المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة لجعل الريادة لمصر في هذه المجالات، والاهتمام بتمكين المرأة من ريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم قدرات السيدات في التسويق الإلكتروني، وتدشين جمعية لرواد الأعمال، وزيادة الموجهين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وطالب عدد من أصحاب الشركات بدعم من الوزارة لتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية؛ حيث وجه وزير الاتصالات نحو التنسيق مع هيئة "ايتيدا" التي ستقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لنقل متطلبات رواد الأعمال وتنظيم ورش عمل مشتركة.



