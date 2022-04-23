المشاط تلتقي وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي لبحث العلاقات الثنائية

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أزوسينا أربليتشي، رئيس لجنة التنمية وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي، وذلك في إطار لقاءاتها مع المسئولين الحكوميين وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وخلال اللقاء ناقشت "المشاط"، مع وزيرة الاقتصاد بدولة أوروجواي، اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين خلال عام 2015، والمتعلقة بإنشاء لجنة مشترك للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بما يدعم التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب لتعزيز عملية تبادل المعرفة والخبرات بين الدول النامية والناشئة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع الدول الأخرى، وبحث مجالات التعاون مع دولة أوروجواي لاسيما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن التعاون في قطاع الأدوية استغلالا للخبرات المصرية في مجال تصنيع وتصدير الأدوية، كما بحث الجانبان التعاون في مجال السياحة.

ودعت "المشاط"، إلى أهمية المضي قدمًا نحو توسيع نطاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية بما ينعكس على حجم التبادل التجاري الذي سجل 493 مليون دولار عام 2022، كما أكدت على الفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص من البلدين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاقتصادية المشتركة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، والتي تنعكس في محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل إلى 26.5 مليار دولار، تضم 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية بما يدعم جهود الدولة التنموية ورؤيتها لعام 2030.