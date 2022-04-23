تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت.. وارتفاع اللحوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء، بينما ارتفعت أسعار اللحوم واستقرت أسعار البيض، اليوم السبت.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.23 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.9 جنيه، بتراجع 3.1 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.59 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.71 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.39جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.95 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 155.9 جنيه بزيادة 3.91 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 151 جنيها بزيادة 17.7 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 147.59جنيه، بانخفاض 1.97 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 162.86 جنيه بزيادة 1.61 جنيه.