مبيعات سوديك تقفز إلى 3.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام

القاهرة – مصراوي:

قالت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" في بيان اليوم الخميس، إنها سجلت مبيعات تعاقدية قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 3.74 مليار جنيه بنسبة نمو 102% عن الربع المقارن من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة، باعت الشركة 573 وحدة خلال هذا الربع بمشروعات الشركة، وهو رقم قياسي جديد للمبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من أي عام سابق من حيث عدد أو قيمة الوحدات التي تم بيعها.

ووصلت مساهمة مشروعات غرب القاهرة إلى 36% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع، بدعم من إطلاق مشروع The Estates Residences.

وأطلقت سوديك المشروع في غرب القاهرة في الربع الأول من 2022 على قطعة الأرض التي قامت سوديك بالإستحواذ عليها في الربع الثالث من 2021.

أما مشروعات شرق القاهرة فساهمت بنسبة 34٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، بينما بلغت نسبة مساهمة الساحل الشمالي 30% على خلفية إطلاق مشروع June في الربع الأخير من 2021، وفقا للبيان.

وخلال الثلاثة شهور الأولى من العام ارتفاع صافي الربح بنسبة 125% ليصل إلى 226 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021.

وارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 40% لتسجل 1.19 مليار جنيه، وفقا للبيان.

ووصلت الغاءات المبيعات إلى 388 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، والتي تمثل 10٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بـ 8% في الربع الأول من 2021.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".