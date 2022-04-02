انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 20 جنيها، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 50 جنيها ليتراوح بين 90 جنيها و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 30 و40 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 50 و60جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.