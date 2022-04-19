

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 697 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 896 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1045 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1194 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1977 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.05%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب

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