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ارتفاع أسعار الحديد والخشب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

10:22 ص الإثنين 18 أبريل 2022
ارتفاع أسعار الحديد والخشب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والخشب، وتباينت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي اليوم الاثنين، مقارنة بأمس.

ويختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19823 جنيهًا، بزيادة 169 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20640 جنيهًا، بزيادة 356 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1448 جنيهًا، بتراجع 114 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2935 جنيهًا، بزيادة 150 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 12580 جنيهًا، بزيادة 3169 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9494 جنيهًا، بزيادة 4263 جنيهًا.

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