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25 قرشا.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها للمرة الخامسة

08:45 ص الجمعة 15 أبريل 2022
25 قرشا.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها للمرة الخامسة

أسعار الوقود

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كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة أسعار البنزين بكافة أنواعه، 25 قرشًا للتر، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وتعد هذه الزيادة الخامسة على التوالي لأسعار البنزين، والثانية منذ بداية العام الجاري.

وتطبق الزيادة لمدة 3 أشهر، حتى يونيو 2022.

الأسعار الجديدة للبنزين

بنزين 80 بسعر 7.5 جنيه بدلا من 7.25 جنيه للتر

بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيه للتر

بنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر بدلا من 9.50 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير

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