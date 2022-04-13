سعر الذهب اليوم الأربعاء يواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهًا واحدًا في بداية تعاملات اليوم، ثم واصل صعوده في منتصف التعاملات، ليصبح الارتفاع 3 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1025 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1979 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.64%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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