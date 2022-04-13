ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ببداية التعاملات ارتفاعًا طفيفًا بقيمة جنيه، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد 5 جنيهات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 682 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1023 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1169 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8184 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1966 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.03%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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