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التضخم السنوي في أمريكا يقفز خلال مارس لأعلى مستوى له منذ 1981

02:49 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
التضخم السنوي في أمريكا يقفز خلال مارس لأعلى مستوى له منذ 1981

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القاهرة- وكالات:

قفز معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1981.

وأظهرت بيانات رسمية أمريكية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم قفز إلى 8.5% مقابل 7.9% في فبراير، متأثرًا بحرب أوكرانيا التي رفعت أسعار الوقود.

وبذلك يكون هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل التضخم فيه قراءة فوق 6%.

وقالت وكالة رويترز اليوم إن هذه القراءة للتضخم تعزز فرص رفع الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- سعر الفائدة 0.5% خلال اجتماعه الشهر المقبل.

وقفز معدل التضخم الشهري في أمريكا الشهر الماضي إلى 1.2%، وهي النسبة الأعلى منذ سبتمبر 2005، مقابل 0.8% في شهر فبراير الماضي.

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