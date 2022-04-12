صفقة الصندوق السيادي الإماراتي تقفز بالبورصة 1.6% في نهاية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.58% إلى مستوى 10898 نقطة، لأول مرة من سبعة جلسات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن شراء صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة أبو ظبي حصصًا في 5 شركات مدرجة بالبورصة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.05%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 29.3 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 161.6 مليون جنيه.

واشترى صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، حصصاً في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.

ونشرت البورصة المصرية إعلانات للمتعاملين عن نسب الأسهم التي باعتها الشركات الخمس، وهي البنك التجاري الدولي وفوري للتكنولوجيا وموبكو وأبوقير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنهاية تداولات جلسة اليوم بنسبة 1.95%، كما صعد سهم فوري للتكنولوجيا بنسبة 4.88%، وارتفع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بنسبة 2.50%، كم ارتفع سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 3.56%، بينما تراجع سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 1.43%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط للجلسة السادسة على التوالي أمس وانخفض 1.55% إلى مستوى 10729 نقطة، مدفوعًا مبيعات المستثمرين الأجانب.