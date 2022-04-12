قفزة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر بمنتصف التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وصعد الجرام 9 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هوى 7 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 679 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 873 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1019 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 1165 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8152 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1953 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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