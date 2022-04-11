أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الاثنين

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الأسمنت والحديد والخشب بالسوق المحلي اليوم الاثنين، مقارنة بمستوها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19926 جنيهًا، بتراجع 21 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20755 جنيهًا، بزيادة 455 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1610 جنيهات، بتراجع 33 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2775 جنيهًا، بزيادة 95 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 12433 ألف جنيه بتراجع 877 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7390 جنيهًا، بزيادة 457 جنيهًا.