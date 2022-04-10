البورصة تهبط 1.8% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.84% إلى مستوى 10897 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.49%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 18.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.17% إلى مستوى 11101 نقطة، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.