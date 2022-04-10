متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق بعد أن وصلت لـ 20 جنيهًا للكيلو؟

كتبت-دينا خالد:

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن تبدأ أسعار الطماطم في بالانخفاض تدريجيًا مع نهاية شهر أبريل مع اعتدال المناخ وظهور بشائر العروة الصيفية.

وشهدت أسعار الطماطم ارتفاعا كبيرا بالأسواق ويتراوح سعر الكيلو بين 7 جنيهات و12 جنيها في سوق الجملة.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة بين 17 و20 جنيها، والفارق في السعر بين الجملة والقطاعي يأتي بسبب ارتفاع تكلفة النقل فضلا عن الهدر والربح للتجار، بحسب النجيب.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار نتيجة فاصل العروات بين العروة الشتوية والعروة والصيفية، وهو ما ينتج عنه قله الإنتاج، في ظل زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان وهو ما رفع الأسعار.

وأضاف النجيب، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية يؤدي إلى تلف الطماطم، وهو ما يدفع التجار لتحميل قيمة الهدر على السعر النهائي وهو ما يزيد الأسعار.