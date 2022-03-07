قفز عالميًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين بمصرمع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من قفزة المعدن في البورصات العالمية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 741 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 864 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 987 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى نحو 1983 دولارا للأوقية، في الساعة 8:53 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.