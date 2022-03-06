المالية تتوقع ارتفاع تكلفة استيراد القمح بأكثر من 12 مليار جنيه هذا العام

توقع محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع تكلفة استيراد القمح من الخارج بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وقال في تصريحات أوردتها قناة CNBC عربية اليوم الأحد إن التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة سيكون لها تأثيرًا سلبيًا على موازنة العام المالي الحالي.

وسجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بنهاية الأسبوع الماضي في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.

وتتوقع بلومبرج أن تكون أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.