ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب هبط 12 جنيها خلال تعاملات أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن يفقد الكثير من مكاسبه بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.63 جنيه في الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 647 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 831 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 970 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1108 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1924 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.25%، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.