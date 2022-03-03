اليوم.. وزيرة التجارة تفتتح معرض "صنع في دمياط" للأثاث في مدينة نصر



كتب- مصطفى عيد:

تنطلق اليوم الخميس فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، وذلك بأسعار تنافسية مما يلبي احتياجات الجمهور.

ومن المقرر أن تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات المعرض، والتي تمتد حتى يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، غرفة نوم رئيسية وغرفة أطفال و"سفرة ونيش وبوفية" ومطبخ مكون من قطعتين و"آنتريه" وذلك مقابل 30 ألف جنيه للمجموعة ككل، مناسبة لفرش منزل بالكامل، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري، وفقا للجهاز.

ويأتي تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط؛ لتشجيع الصناعة الوطنية وللنهوض بقطاع الأثاث الذي تشتهر به المحافظة باعتباره تكتلًا إنتاجيًا يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة.

وينعكس ذك على إنتاجية مشروعات الأثاث ويخلق بها المزيد من فرص العمل ويفتح لها نوافذ وآفاقا تسويقية وتصديرية محلياً وخارجياً، بحسب بيان الجهاز.