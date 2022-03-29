سعر كيلو الطماطم يصل إلى 12 جنيهًا في السوق.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت-شيرين صلاح:

كشفت بيانات الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع متوسط سعر كيلو الطماطم في السوق إلى حوالي 12 جنيهاً، مقابل 4.5 جنيه قبل أسبوعين.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا خلال الأسابيع الماضية بالأسواق، حيث وصل سعر الكيلو في سوق الجملة اليوم الثلاثاء إلى بين 4.5 و7.5 جنيه مقابل 2.5 و4.5 للكيلو قبل أسبوعين.

وأضاف أن سعر كيلو الطماطم للمستهلكين وصلت في بعض المناطق إلى 10 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 6 و8 جنيهات قبل أسبوعين.

وأرجع النجيب ارتفاع سعر الطماطم إلى فاصل العروة بين موسم الشتاء والصيف والذي يتراجع فيه المعروض وترتفع الأسواق.

وبحسب النجيب، فإن الحكومة الآن تعمل على إقامة شوادر للمواطنين لطرح جميع أنواع الخضروات بأسعار أقل من سوق التجزئة.

وقال النجيب، إن هناك أصناف أخرى من الخضروات شهدت أيضا ارتفاعًا بالأسواق بسبب فاصل العروات مثل الخيار والفلفل والباذنجان بمختلف أنواعهم والكوسة.

وذكر نائب رئيس الشعبة، أن المحصول الجديد من الطماطم سيطرح في الأسواق خلال منتصف شهر إبريل المقبل، ومن بعدها سيتراجع سعر كيلو الطماطم تدريجيا.

ووفقا لقول النجيب، فإن المحصول الجديد من الطماطم والذي سيطرح في الأسواق سيكون من محافظات المنوفية والشرقية والبحيرة.