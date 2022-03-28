الإحصاء: 8.6% تراجعًا في عدد العاملين بالقطاع العام والأعمال العام

تراجع عدد العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 8.6% خلال العام الماضي إلى 695.3 ألف عامل مقابل 760.7 ألف عامل في 2020، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين إن عدد العاملين الذكور بلغ 610.2 ألف عامل خلال العام الماضي، مقابل 659.7 ألف عامل عام 2020 بنسبة تراجع 7.5%.

وبلغ عدد العاملات الإناث 85.1 ألف عامل عام 2021 مقابل 100.9 ألف عامل في 2020 بنسبة تراجع 15.7%.

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 ألف عامل بنسبة قدرها 30.8% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3% من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، إذ سجلت حوالي 236 ألف عامل بنسبة 33.9% من إجمالي العاملين، وفقًا للبيان.

وتلتها محافظة الإسكندرية بحوالي 76 ألف عامل ثم الجيزة بحوالي 40 ألف ثم الغربية بحوالي 37 ألف وأخيرا محافظة القليوبية بحوالي 37 ألف عامل.

سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 36.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 1.1% من إجمالي عدد العاملين.