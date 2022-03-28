هيئة البريد تحذر من التعامل مع شركات الشحن والبريد السريع غير المرخصة

كتب-علاء حجاج:

حذرت الهيئة القومية للبريد في بيان صحفي اليوم الاثنين العملاء من التعامل مع شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخص لهم.

وقالت: "ظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد وتقوم بخدمات التوصيل وتستغل كلمات مشابهه للعلامة التجارية للبريد المصري مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات".

وأضافت أن الهيئة ورد إليها العديد من الشكاوى جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين انها شركات مرخصة أو تابعة للبريد المصري بسبب استخدامها عبارات واسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

وتابع البيان "لذلك نوجه عناية السادة العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد إلى أن هذه الشركات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهه أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة".

كما تنصح الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، علما بأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصري بدون ترخيص واستخدامها لعبارات وشعارات تخص العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، علاوة على تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهده هذه الشركات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.