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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.4% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:45 م الأحد 27 مارس 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.4% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 11545 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.24%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 104.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 79 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 25.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.3% إلى مستوى 11709 نقاط، في نهاية تعاملات أمس الخميس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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