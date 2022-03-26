وزير المالية ينعي رجائي عطية: نموذج متفرد في العطاء الوطني والإنساني والمهني

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفقيه القانوني الكبير والمفكر الإسلامي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بينما كان يؤدي رسالته في محراب العدالة.

وقال الوزير، في بيان صحفي "استطاع الفقيد الراحل أن يقدم نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني والإنساني والمهني، بإسهامات تثرى الحياة العامة والنقابية، ومؤلفات وبحوث رصينة تُعد بصمة واضحة في المعارف الإنسانية والفكر الإسلامي".

وتقدم الوزير، بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة الفقيد الراحل، وأسرة المحامين المصريين والعرب، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.