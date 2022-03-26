28 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور عند أسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وبقى سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 45 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.