تراجع حاد في سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة 10 جنيهات ببداية التعاملات، مقارنة بأمس.

وكان الذهب تراجع منذ أمس بسبب تراجع سعر الدولار يوم الخميس الماضي 4 قروش في البنك الأهلي، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تأثرًا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 650 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عند 7800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميا عند 1957.6 دولار للأوقية بنسبة 0.23% في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات سي إن بي سي.

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