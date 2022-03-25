أسعار الذهب والدولار.. ماذا حدث بأسبوع التقلبات الكبرى ورفع الفائدة؟

كتبت – شيماء حفظي:

شهد الأسبوع الماضي، تقلبات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، بعدما أعلن البنك المركزي قرارا استثائيا بشأن أسعار الفائدة، وما تبع ذلك من قفزات في أسعار الذهب في السوق المحلي، وهو ما نرصده في هذا التقرير.

ورفع البنك المركزي، الاثنين الماضي، سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي، كما طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة 18% لتقدم أعلى عائد على شهادات الادخار في السوق، وهي أعلى فائدة لشهادة منذ التعويم.

سعر الذهب

قفز سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى قيمة له وتخطي 1070 جنيها قبل أن يعاود الهبوط في الأيام التالية.

وبلغ سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 985 جنيهًا للجرام مقابل نحو 892 جنيهًا للجرام يوم الأحد الماضي، بزيادة أكثر من 95 جنيهًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر، بأسعار الذهب العالمية وسعر الدولار، ويوضح الإنفوجراف التالي تطور سعر الجرام عيار 21 خلال الأسبوع، وفقا لبيانات متابعة مصراوي، كما يمكن متابعة التحديثات المتتالية لسعر الذهب من هنا.

سعر الدولار

قفز سعر الدولار خلال تعاملات الاثنين، وفقا لبيانات البنك الأهلي، ووصل إلى ذروته خلال تعاملات الثلاثاء ثم عاود التراجع في تعاملات الأربعاء والخميس.

وبنهاية تعاملات الخميس ارتفع سعر الدولار نحو 2.64 جنيه مقارنة بسعر بيع الدولار يوم الأحد، في البنك الأهلي.