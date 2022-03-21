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المالية: 13% زيادة في المعاشات بداية من أبريل

03:09 م الإثنين 21 مارس 2022
المالية: 13% زيادة في المعاشات بداية من أبريل

صرف معاشات

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كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنها قررت تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

وعادة ما تصرف زيادة المعاشات في بداية العام المالي الجديد في يوليو من كل عام.

وقررت وزارة المالية صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

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