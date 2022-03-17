رئيس شعبة مواد البناء للمطورين العقاريين: "بلاش ترفعوا الأسعار" (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

طالب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لمصراوي، المطورين العقاريين بعدم رفع أسعار العقارات الفترة المقبلة بعد التوقعات بزيادة العقارات بنسبة بين 15 و20%، نتيجة زيادة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالأسواق، بسبب زيادة الإقبال على الشراء وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا للزيني.

وذكر الزيني أن باقي أسعار مواد البناء الأخرى شهدت استقرارًا بالأسواق، مشيرا إلى أن بعض الأنواع شهدت ارتفاعات طفيفة.

ونصح رئيس الشعبة المستهلكين بعدم الاستعجال في شراء مواد البناء أو العقارات خلال الفترة المقبلة، مع توقعاته بتراجع أسعار مواد البناء مع هدوء التوترات السياسية وإنهاء الحرب.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل خلال حديث الزيني لمصراوي عن أسعار مواد البناء وأسباب الارتفاع في الفيديو التالي: