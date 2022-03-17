إعلان

رئيس شعبة مواد البناء للمطورين العقاريين: "بلاش ترفعوا الأسعار" (فيديو)

02:35 م الخميس 17 مارس 2022
رئيس شعبة مواد البناء للمطورين العقاريين: "بلاش ترفعوا الأسعار" (فيديو)

أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

طالب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لمصراوي، المطورين العقاريين بعدم رفع أسعار العقارات الفترة المقبلة بعد التوقعات بزيادة العقارات بنسبة بين 15 و20%، نتيجة زيادة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالأسواق، بسبب زيادة الإقبال على الشراء وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا للزيني.

وذكر الزيني أن باقي أسعار مواد البناء الأخرى شهدت استقرارًا بالأسواق، مشيرا إلى أن بعض الأنواع شهدت ارتفاعات طفيفة.

ونصح رئيس الشعبة المستهلكين بعدم الاستعجال في شراء مواد البناء أو العقارات خلال الفترة المقبلة، مع توقعاته بتراجع أسعار مواد البناء مع هدوء التوترات السياسية وإنهاء الحرب.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل خلال حديث الزيني لمصراوي عن أسعار مواد البناء وأسباب الارتفاع في الفيديو التالي:

أسعار مواد البناء أسعار العقارات أسعار الحديد أسعار الأسمنت أحمد الزيني ارتفاع الأسعار

الخبر التالى:

مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الخميس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. فترة تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا