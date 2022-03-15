ارتفاع أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو البصل، والكوسة، والخيار الصوب بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 11 و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.