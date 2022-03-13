اتحاد الغرف التجارية: انخفاض كبير في أسعار الخضر والفاكهة



كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم، بحسب بيان من الاتحاد.

وأوضح العربي أن الأسواق استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للسيطرة على الارتفاعات في أسعار العديد من السلع، حيث شهدت أسواق الجملة اليوم انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة صباح اليوم.

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة عن الأسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 15 و40% في السوق المصري، حيث يسجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه مقابل 7 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، والبرتقال السكري بين 2 إلى 4.5 جنيه، بحسب البيان.

كما يسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 6.5 جنيه مقابل 8 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، واليوسفي من 2.5 إلى 6 جنيهات، والتفاح الأمريكي من 19 إلى 23 جنيها مقابل من 25 إلى 30 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو التفاح السوري واللبناني من 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوي من 20 إلى 25 جنيها، والبلح الثلاجة من 5 إلى 8 جنيهات، والبلح الشامي من 6 إلى 18 جنيها، والبلح البريمي 24 جنيها، وبلح العينات من 13 إلى 23 جنيها، وبلح الألبان من 13 إلى 23 جنيها .

وسجل سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات متراجعة عن الأسعار التي سجلتها الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 9 إلى 12 جنيها للكيلو، وسعر الفراولة من 7 إلى 9 جنيهات بدلا من 13 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 8 جنيهات، وتراجع سعر كيلو الموز البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات مقابل من 9 إلى 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وحول أسعار الخضروات، تراجع سعر كيلو الطماطم اليوم إلى بين 2.25 و4.25 جنيه، والبطاطس إلى بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل إلى بين 2.5 و2.75 جنيه، والكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه، والفاصوليا بين 15 و25 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بتراجع 4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 بتراجع 3 جنيهات، وسعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 50 قرشا، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.



وحول أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، يتراوح سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البوري 45 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها للحجم الصغير والمتوسط، بينما تراوح سعر الجمبري الوسط والكبير بين 200 إلى 350 جنيها حسب الحجم.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيها، وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وفقا للتقارير.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وتتراوح أسعار الدواجن اليوم بين 31 و32 جنيها، مقابل بين 34 و35 جنيها للكيلوجرام الأسبوع الماضي نسبة انخفاض حوالي 7%، وفي انتظار تخفيضات أخرى بمعارض "أهلا رمضان" التي ستبدأ خلال أيام، بحسب البيان.

وقال إبراهيم العربي إنه بالنسبة للزيوت تم عقد لقاء الأسبوع الماضي بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وممثلي الإنتاج من الشركات، والذي شهد الاتفاق على توفير كافة المنتجات بأسعار ما قبل الزيادة العالمية في الفترة الأخيرة.

وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.

كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات.

وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

كما تراقب هذه اللجان المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والإحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق، وفقا للعربي.

وأكّد تقرير شعبة المواد الغذائية توافر كافة السلع بالأسواق وأن الأسعار تستجيب بشكل تدريجي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية وسلاسل الإمداد بضخ كميات إضافية من كافة السلع لتوفير الإتاحة اللازمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحسب البيان.

وكانت الحكومة عقدت العديد من اللقاءات باتحاد الغرف التجارية وشعبها التجارية المختلفة لكافة القطاعات السلعية والمنتجين، وسلاسل الإمداد التجارية للتأكد من توفير كافة السلع، وتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة مع ما يواكب الشهر من ارتفاع في حجم الطلب المحلي على كافة السلع.