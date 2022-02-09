ارتفاع أسعار الدواجن واستقرار البيض خلال الأسبوع الجاري



كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت 3 جنيهات بالأسواق، بينما استقر سعر كرتونة البيض خلال الأسبوع الجاري.



وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 30 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا.



وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على شراء الدواجن البيضاء خلال الأسبوع الجاري.



واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا مقابل، لتصل للمستهلك إلى بين 41 و42 جنيهًا للكيلو، بحسب السيد.



وذكر السيد، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يتراوح اليوم بين 46 و49 جنيهًا، ويتراوح سعرها بسوق التجزئة بين 50 و55 جنيهًا.



وتراوح سعر الكتكوت بالمزرعة اليوم بين 6 و8 جنيهات، بحسب رئيس الشعبة.



وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.