عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع، وصعد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب شهد تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 909 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1811 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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