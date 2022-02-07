الإحصاء: 37.5% ارتفاعًا في صادرات مصر لجيبوتي في 10 شهور

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82.3 مليون دولار خلال أول 10 شهور من العام الماضي مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%.

وبحسب بيانات الجهاز فإن قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار خلال أول 10 شهور من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 79.2%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2021 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.1%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 48 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 111 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.8%.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الذي وصل للقاهرة في زيارة رسمية، أمس.