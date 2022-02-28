10 جنيهات زيادة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات المسائية ارتفاعه، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب قفز 6 جنيهات بمنتصف التعاملات، وواصل الجرام ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة 10 جنيهات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا، والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 559 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 719 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 839 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 959 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6712 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1913 دولارا للأوقية في الساعة 4:04 عصرًا بتوقيت القاهرة،، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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