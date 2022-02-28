قفزة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب تراجع جنيهين في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى في منتصف التعاملات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 557 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 716 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 835 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6680 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، حوالي 1900 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.61%، في الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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