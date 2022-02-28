تراجع سعر الذهب اليوم الاثتين بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات خلال تعاملات أمس الأحد، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى مع بداية تعاملات صباح اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 552 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 829 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 947 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6632 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، حوالي 1809 دولارات للأوقية، في الساعة 8:45 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.