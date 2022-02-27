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زيادة سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

09:46 ص الأحد 27 فبراير 2022
زيادة سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

مشغولات ذهبية 2

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب صعد بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام جنيها واحدا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 553 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 829 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 947 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6632 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، حوالي 1889 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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