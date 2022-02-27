تراجع البلطي وارتفاع البوري.. سعر السمك اليوم في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر كيلو البوري جنيهين ليتراوح، بين 42 و52 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.