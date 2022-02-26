أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أسعار الخضر والفاكهة في بداية تعاملات الأسبوع بسوق العبور اليوم

09:49 ص السبت 26 فبراير 2022
أسعار الخضر والفاكهة في بداية تعاملات الأسبوع بسوق العبور اليوم

سوق خضار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور اليوم السبت، عند مستوى أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.65 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و19 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضروات الفاكهة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا