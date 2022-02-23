تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب هبوط المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب..

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 552 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 710 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 828 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 946 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 6624 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى حوالي 1897 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.05%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:22 صباحًا بتوقيت القاهرة.

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