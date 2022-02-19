شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة تعلن تشكيل أعضاء مجلس إدارتها الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، التشكيل الرسمي لعضوية مجلس إدارتها، وذلك بعد الكشف عن تأسيسها في شهر يناير الماضي.

وشملت عضوية مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة اختيار 5 أعضاء هما:

عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة حلي مصر ومحمد نصار رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيجيبت جولد، ممدوح عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا، ومحسن فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد.

واستعانت الشعبة، بـ 3 أعضاء من ذوي الخبرة وهم وصفي واصف رئيس شعبة التجارة السابقة، ورفيق عباس رئيس شعبة الصناعة السابقة، وعماد الصردي مستشار مالي وقانوني.

وقال عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة حرصت على أن يكون تشكيل الشعبة الجديد قادر على وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الثمينة، والوقوف على التحديات أمام الشركات والعاملين به، واستعاده مصر مركزها الإقليمي في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.

وأضاف «الألفي» في بيان صحفي اليوم، أن قطاع الصناعات المعدنية من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري، بما يوفره من فرص عمل للشباب وعملة صعبة للبلاد، لذلك تستهدف الدولة رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الشعبة راعت في اختيار أعضائها عناصر الكفاءة والخبرة حتى يكون لها مساهمة وتأثير في عرض التحديات وصياغة الأفكار للنهوض بالقطاع، كما التزمت أن يكونوا ممثلين عن كافة الشركات العاملة بالقطاع سواء المتوسط أو الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف واصف أن الشعبة حريصة على تقديم استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع، بالتركيز على تعميق الصناعة، وتطوير تصاميم الحلي للمنافس في الأسواق العالمية، وزيادة خبرات العاملين بالقطاع بنقل أحدث تكنولوجيا الصناعية بتنظيم مختلف المعارض على المستوى المحلي أو العالمي بحضور الشركات العالمية، وتقديم الدعم الفني والمعنوي للأيدي العاملة التي تعد العنصر الفعال في الصناعة.