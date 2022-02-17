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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم بضغط مبيعات الأجانب والعرب

03:12 م الخميس 17 فبراير 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم بضغط مبيعات الأجانب والعرب

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 11535 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.2 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 33.9 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11563 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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