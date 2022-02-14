الضرائب: غدا بدء تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم بدءًا من غدٍ الثلاثاء 15 فبراير تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإنه لا صحة لما تردد عن تأجيل التطبيق لمدة شهر حتى 15 مارس القادم.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، طالب عبد القادر الممولين بعدم الحصول على بيانات إلا من خلال القنوات الرسمية للمصلحة والتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدا أن المصلحة غير مسؤولة عن أي بيانات تصدر عن جهات أخرى.

وأشار عبد القادر إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها على مراحل.

وناشد الشركات الملزمة بسرعة الانضمام إلى المنظومة في مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم 619 لسنة 2021، وسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني.

وذكر عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وشدد على أن المصلحه ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأكد عبد القادر أن المصلحة تعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية.

كما يتلقى الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية (16395) كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها، وفقا لعبد القادر.